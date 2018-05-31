Новость о том, что Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского "Реала" стала объектом шуток со стороны украинских пользователей сети.

Впрочем, шутили не насчет великого футболиста Зидана - волны юмора продолжают накатывать по поводу операции СБУ с "воскрешением" российского журналиста Аркадия Бабченко.

Еще вчера сеть разразилась фотожабами о том, что СБУ может воскрешать практически всех - от Курта Кобейна до Джона Кеннеди.

Да и вообще мистификация от украинских спецслужб заставила многих иначе взглянуть на мир и усомниться во многих очевидных событиях.

Так случилось и с Зиданом: украинцы начали говорить о том, что он никуда не уходил с поста тренера "Реала". После окончания "спецоперации СБУ" нам объявят, что французский футболист остается на своем посту.

"1 июня СБУ восстановит Зидана на должности главного тренера "Реала"", - пишет журналист Игорь Кулик.

Другие считают, что ведомство Василия Грицака готовится заменить Зидана на украинца Олега Блохина, который сейчас скучает без работы.

"Зидан ушел из "Реала"! Похоже на спецоперацию СБУ. Блохин-то свободен", - считает журналист Евгений Смертенко.

По мнению его коллеги Дениса Поповича, Зидана действительно убрала украинская разведка, но блогер Денис Гороховский успокоил, что СБУ уже завтра восстановит Зидана в должности.