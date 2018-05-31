Сегодня, 31 мая, как гром с ясного неба, прозвучала сенсационная новость - тренер-триумфатор мадридского Реала, Зинедин Зидан объявил о своей отставке. Об этом наставник "галактикос" объявил на экстренной пресс-конференции в 14.10 по киевскому времени.

"Я понимаю, что это решение выглядит странным, но мне нужны перемены", - заявил Зидан.

"Страна" вспоминает футбольную и тренерскую карьеру великого игрока и тренера.

Француз из Алжира

Полное имя, теперь уже экс-тренера Реала - Зинедин Язид Зидан. Он родился 23 июня 1972 года в Марселе, в семье выходцев из Алжира.

На поле грозный Зидан, фото: twitter.com

Свою футбольную карьеру Зидан начал во французском клубе Канн, играл и в Бордо, но мировая слава пришла к нему, когда он выступал за Ювентус и Реал. В этих командах Зинедин Зидан выиграл двенадцать трофеев.

Кстати, его трансфер из Ювентуса в Реал в 2001 году стал рекордным для того времени. Мадрид выложил за полузащитника 75 миллионов евро. Для сравнения - Манчестер Юнайтед сегодня заплатит Шахтеру за Фреда около 60 миллионов евро.

Фанов всего мира приводил в восторг фирменный финт ЗиЗу, который так и называется - финт Зидана.

Видео: may

Карьера Зидана в сборной Франции тоже впечатляет. Он играл за национальную сборную 12 лет - с 1994 по 2006 год. В 1998 году он стал чемпионом мира, а спустя два года и чемпионом Европы. Кстати, на Мундиале 2006 года Зидана признали лучшим игроком турнира.

ФИФА трижды признавала его лучшим футболистом мира - в 1998 (в этом году он стал и лучшим игроком Европы - Прим.Ред.), 2000 и 2003 году. А в 2004 году УЕФА назвала Зидана лучшим футболистом за последние 50 лет.

Зидан повесил бутсы на гвоздь в 2006 году, после финала чемпионата мира против сборной Италии. Этот матч французы проиграли в серии послематчевых пенальти 5 - 3, а Зидан получил красную карточку за удар головой защитника итальянцев Матерацци.

Видео: MaxSON TV 3

Этот случай с ударом головой Зидан вспоминал и спустя десять лет. "Я не горжусь тем, что ударил Матерацци. Я уже извинялся перед молодежью, тренерами, всеми, кто старается изменить футбол к лучшему. Но это часть моей карьеры, моей жизни. Это одна из неприятных вещей, которую нужно просто принять и пережить", - заявлял Зидан.

Эра Зидана в Реале

После окончания футбольной картьеры Зидан из структуры Реала не ушел. Он был сначала советником президента, спортивным директором, тренером второй команды, ассистентом главного тренера. В 2011 году он поступил в университет Лиможа, чтобы получить диплом спортивного менеджера.

А во главе "королевского клуба" Зидан стал 4 января 2016 года, сменив Рафаэля Бенитеса. С этого момента и началась в Реале его эра. Однако в первом сезоне под руководством Зидана, Реал хоть и обыграл в классико Барсу, но не смог стать чемпионом. Золото чемпионата Испании пришло к Реалу год спустя и стало первым для клуба с 2012 года.

Зато в Европе Реалу под руководством Зидана не было равных. Гегемонию "галактикос" в Лиге чемпионов, будет очень сложно повторить любому из клубов.

В сезоне 2015/16 Реал в финале победил Атлетико в серии пенальти 5 - 3. В следующем сезоне в финале ЛЧ под каток Мадрида попал Ювентус 4 - 1. И вот совсем недавно, на НСК "Олимпийский" Реал обыграл в драматичном поединке Ливерпуль 3 - 1 и завоевал почетный трофей в третий раз подряд.

Киев увидел третий триумф Зидана в ЛЧ, фото: twitter.com/uefacom

За два с половиной года во главе Реала Зидан выиграл девять трофеев, столько же сколько до него взяли предыдущие шесть тренеров команды (Бернд Шустер, Хуанде Рамос, Мануэль Пеллегрини, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Рафаэль Бенитес) за 8 лет.

В этот почетный список ЗиЗу входят три Кубка Лиги чемпионов, золото чемпионата Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и две победы в клубном чемпионате мира ФИФА.

Президент Реала верит, что Зидан вернется

Президент Реала Флорентино Перес на пресс-конференции заявил, что решение об уходе Зидана стало для него неожиданным.

Президент Реала (на первом плане) и Зидан на громкой пресс-конференции, фото: twitter.com/marca

"После выигрыша Лиги чемпионов это решение стало неожиданностью. Это грустный день для меня, болельщиков и футболистов. Зидан знает, что его хотели видеть в команде и как игрока, и как тренера. Я очень хотел, чтобы он остался навсегда, и убеждал его в этом.

Но... Это его окончательное решение. Я лишь хочу напомнить ему, что наш клуб - его дом и семья. Хочу поблагодарить Зидана за преданность Реалу. Его поведение всегда было примером для подражания.

Я не хочу, говорить ему "Прощай!", я говорю - "До свидания". Не сомневаюсь, что он вернется", - сказал Перес.

Ну что же, это хоть и грустная, но уже история... Теперь же всех футбольных болельщиков занимает один вопрос - "Кто возглавит Реал, и удастся ли ему повторить достижения Зидана?". Кстати, одним из фаворитов в качестве преемника Зидана называют Арсена Венгера, который ушел из Арсенала.