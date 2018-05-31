Пятеро злоумышленников в возрасте от 13 до 16 лет задержаны правоохранителями за то, что забрасывали камнями едущие по трассе Киев-Одесса автомобили. Все задержанные - жители села Шкаровка. А кидались камнями они ради забавы. Об этом сообщает "Киев оперативный".

На трассе Киев-Одесса, под Белой Церковью, одна из едущих легковушек была насквозь "прошита" брошенным кем-то камнем. При этом он влетел в салон, разбив лобовое стекло, и вылетел через заднее стекло. В автомобиле ехала семья с двумя детьми, которые сидели сзади на в детских автокреслах. Влетевший в салон камень просто чудом не задел никого из находящихся там людей.

Этот случай оказался не единичным. Подобные обращения и ранее поступали по спецлинии. Все они были зарегистрированы в ночное время, почти в одном и том месте. Местные полицейские решили проверить эту информацию и "сесть в засаду".

Хулиганов задержали местные правоохранители, когда те как раз пытались скрыться с места преступления.

Следственным отделом Белоцерковского ОП открыто уголовное производство по статье 296 ( хулиганство). Полиция устанавливает реальное количество пострадавших и призывает тех, чьи автомобили попадали под "каменный обстрел" на этой трассе, обращаться в Белоцерковский отдел полиции.

Ранее "Страна" писала о том, что в Голосеевском районе Киева женщина отняла у грабителя его же сумку.

Также мы сообщали, что на Закарпатье контрабандисты закидали камнями пограничников.