В пятницу, 1 июня, в столице заработает продажа талонов парковки через систему Главного информационного вычислительного центра (ГИВЦ) .

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, пишет пресс-служба организации.

"КП "Киевтранспарксервис" вводит онлайн-продажу талонов на парковку через сервис системы ГИВЦ", - рассказал чиновник.

Приобрести абонементы онлайн можно через сайт ГИВЦ. На главной странице КП "ГИВЦ" в сайдбаре размещен баннер "Парковочные абонементы" с информацией о возможности приобретения абонементов.

На странице оплаты есть возможность выбрать тип парковочного талона (квартальный или месячный), способ доставки ("Новая почта"/"Укрпочта"/Самовывоз), заполнить данные о плательщике и дать согласие на сбор и обработку персональных данных. Оплата осуществляется банковской картой непосредственно на сайте КП ГИВЦ. Доставка абонементов бесплатная.

"Расширение каналов продаж парковочных талонов - безусловно, нужная вещь. Ведь это делает сервис не просто доступнее для конечного потребителя, но и повышает общую культуру водителей", - сообщил Давтян.

По его мнению, парковочные талоны - простой и удобный способ оплаты парковки, особенно, когда пользование площадками являются ежедневным и постоянным делом. Напомним, как сообщалось ранее, коммунальная корпорация "Киевавтодор" начала обустраивать в столице специальные "карманы" для парковки и остановок автотранспорта.

Цена абонемента 1465 грн за квартал и 630 грн за месяц на все зоны парковки.

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