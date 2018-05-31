"Мне нужны перемены". Зинедин Зидан объявил о своем уходе из Реала
Сегодня, 31 мая, главный тренер Реала Зинедин Зидан созвал экстренную пресс-конференцию и озвучил сенсационное решение. Он покидает свой пост после феноменального сезона, в котором его команда в третий раз подряд выиграла Лигу Чемпионов.
Пресс-конференция началась на загородной базе Реала в 14.00 по киевскому времени.
"Я принял решение покинуть Реал после этого сезона. Это странное решение. Мне нужны изменения, другие вызовы и другая методология работы", - заявил Зинедин на пресс-конференции.
Слова тренера приводит Marca в своем Twitter.
Фото: Twitter
Напомним, что 45-летний специалист принял мадридскую команду по ходу сезона-2015/16 и привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов.
Также Реал под его руководством выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и дважды победил в клубном чемпионате мира среди клубов.
В общей сложности королевский клуб за этот период завоевал с Зиданом девять трофеев - столько же, сколько предыдущие шесть тренеров Реала выиграли за 8 лет.
Ранее "Страна" рассказывала, что после финала Лиги чемпионов Зидан рассказал о будущем Роналду и героя матча Гарета Бэйла.