Сегодня, 31 мая, главный тренер Реала Зинедин Зидан созвал экстренную пресс-конференцию и озвучил сенсационное решение. Он покидает свой пост после феноменального сезона, в котором его команда в третий раз подряд выиграла Лигу Чемпионов.

Пресс-конференция началась на загородной базе Реала в 14.00 по киевскому времени.

"Я принял решение покинуть Реал после этого сезона. Это странное решение. Мне нужны изменения, другие вызовы и другая методология работы", - заявил Зинедин на пресс-конференции.

Слова тренера приводит Marca в своем Twitter.

Фото: Twitter

Напомним, что 45-летний специалист принял мадридскую команду по ходу сезона-2015/16 и привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов.

Также Реал под его руководством выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и дважды победил в клубном чемпионате мира среди клубов.

В общей сложности королевский клуб за этот период завоевал с Зиданом девять трофеев - столько же, сколько предыдущие шесть тренеров Реала выиграли за 8 лет.

Ранее "Страна" рассказывала, что после финала Лиги чемпионов Зидан рассказал о будущем Роналду и героя матча Гарета Бэйла.