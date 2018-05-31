В сети появились фото открытия III Международного фестиваля Книжный Арсенал-2018, который стартовал 30 мая в Киеве. В этом году в залах Мистецького Арсенала собрались около 200 украинских писателей и 95 гостей из 31 страны мира.

На открытие популярной выставки-ярмарки приехали многие селебритиз, известные политики и даже президент Петр Порошенко с супругой Мариной.

Глава государства прошелся коридорами Арсенала, просмотрел стенды, представленные на выставке, поприветствовал участников мероприятия, а у некоторых счастливчиков даже приобрел книги.

Президент купил монографию Сергея Литвина "Симон Петлюра в борьбе за независимую Украину", а первая леди - переиздание антологии "Украинская авангардная поэзия".

Фото: kiev.informator.ua

Кроме того, Порошенко "заглянул в будущее" при помощи виртуальной реальности и пообщался с детьми, пришедшими на выставку.

Фото: tabloid.pravda.com.ua

Как сообщала "Страна", в 2018 году дочери Порошенко, которым недавно исполнилось по 18 лет, закончили британский колледж "Конкорд" (Concord College), а младший сын Михаил проучится в колледже еще год.

Также мы писали, что Порошенко на открытии школы в Днепре, стоя спиной к детям, рассказал о децентрализации и вступлении в Евросоюз.