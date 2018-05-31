СБУ и прокуратура предлагали подозреваемому в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко сделку со следствием.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Источник в правоохранительных органах рассказал, что подозреваемому предлагали дать показания на одного человека, фамилию которого обещали назвать ему позже.

Собеседник не сообщил, на какого человека пытались уговорить подозреваемого дать показания. Очевидно, что речь идет о якобы заказчике убийства Бабченко.

Сам подозреваемый отказался от дачи любых показаний и от сделки со следствием.

Источник подтвердил информацию "Страны", что это украинский коммерсант, который поставлял товары военного назначения Укроборонпрому.

Напомним, что задержанный по подозрению в организации покушения на Аркадия Бабченко заявил, что ему предложили участвовать в операции украинских спецслужб.

А украинский волонтер заявил, что "убийца" Бабченко сам пришел с заявлением в СБУ.