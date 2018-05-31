Внезапно "воскресший" после прогремевшего на весь мир "заказного убийства" российский журналист Аркадий Бабченко считает, что через пару месяцев попытка устранить его может повториться. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

Судя по всему, в своем посте Бабченко говорит о тех, кто стоит за неудавшимся заказным убийством.

"Сейчас пару дней у них будет шок, потом пару недель они будут обтекать, потом пару недель их будут драть во все щели за проваленную операцию, даст бог, кого-то и уволят, тогда вообще есть много времени. А если даже и не уволят, то все равно несколько месяцев понадобится на выстраивание новых схем, поиск нового исполнителя, поиск оружия, завоз денег и прочие технические детали", - предполагает Бабченко.

По мнению автора поста, в запасе есть пара месяцев до того момента, "пока ты не начнешь заново параноить - началась на тебя охота опять, или нет", - признался Бабченко.

Ранее "Страна" писала о том, что в ГПУ объяснили, какая польза от инсценировки убийства Бабченко.

Также мы сообщили, что "Стране" стали известны первые подробности об "организаторе убийства" Бабченко.