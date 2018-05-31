Бабченко заявил, что заказчики его убийства через пару месяцев повторят попытку
Внезапно "воскресший" после прогремевшего на весь мир "заказного убийства" российский журналист Аркадий Бабченко считает, что через пару месяцев попытка устранить его может повториться. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Фото: facebook.com
Судя по всему, в своем посте Бабченко говорит о тех, кто стоит за неудавшимся заказным убийством.
"Сейчас пару дней у них будет шок, потом пару недель они будут обтекать, потом пару недель их будут драть во все щели за проваленную операцию, даст бог, кого-то и уволят, тогда вообще есть много времени. А если даже и не уволят, то все равно несколько месяцев понадобится на выстраивание новых схем, поиск нового исполнителя, поиск оружия, завоз денег и прочие технические детали", - предполагает Бабченко.
По мнению автора поста, в запасе есть пара месяцев до того момента, "пока ты не начнешь заново параноить - началась на тебя охота опять, или нет", - признался Бабченко.
Ранее "Страна" писала о том, что в ГПУ объяснили, какая польза от инсценировки убийства Бабченко.
Также мы сообщили, что "Стране" стали известны первые подробности об "организаторе убийства" Бабченко.