Президент Петр Порошенко в Ивано-Франковске под палящим солнцем на линейке, посвященной "последнему звонку", рассказал детям о миротворцах ООН на Донбассе, о капитуляции и наступлении на Донбассе и "блестящей операции СБУ" с журналистом Аркадием Бабченко.

Об этом Порошенко заявил, выступая 31 мая перед учащимися лицея, передает пресс-служба президента в Facebook.

"Уникальность лицея в том, что более 30 выпускников взяли в руки оружие и пошли охранять государство. Один из них, Руслан Юрчишин стал снайпером и, к сожалению, ушел из жизни. У него сегодня День рождения, ему сегодня 36 лет. Вечная память Руслану и всем героем, кто отдал жизнь за наше государство", - сказал Порошенко.

Он отметил, что "как президент, как Верховный главнокомандующий будет делать все, чтобы в Украине наступил мир".

"Но мир не означает сдать украинскую землю российскому врагу и российскому агрессору. Мир - значит вернуть украинский флаг и суверенитет на оккупированную территорию Донбасса и незаконно аннексированный Крым. И первый шаг для этого - введение миротворческого контингента ООН на востоке Украине. Почему это так важно? Как только приходят по нашему приглашению миротворцы со всего мира, российские оккупационные войска уходят прочь из Украины и тогда на не нужно никакой помощи", - сказал он.

Он отметил, что опасается двух крайностей. "Она крайность - идея авантюрно-военного наступления, которая будет стоить жизни миллионов украинских героев. И другая крайность - капитуляция, подарить эти земли России. Но я как президент обещаю, что мы не отдадим ни одного лоскута украинской земли. Сейчас в США в Совбезе ООН находится министр иностранных дел, чтобы это решение (миротворцам ООН - Прим. Ред.) было принято", - отметил Порошенко.

По его словам, "агрессор продолжает пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине". "Вчера вы видели по телевизору нашу блестящую операцию, которая была проведена героями СБУ ("воскрешению" журналиста Аркадия Бабченко - Прим. Ред.). Весь мир увидел настоящее лицо нашего врага. Он вагонами готовит оружие, засылает деньги, чтобы убивать украинцев, журналистов, государственных деятелей. Когда мы их схватили на горячем, говорят, что мы не так действовали. Но не украинцев нужно осуждать, а Россию. Украинцы делают все возможное, чтобы защитить себя", - заявил президент.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня Порошенко провозгласит десятилетку украинского языка.

Также на молитвенном завтраке в Киеве Порошенко рассказал о проведении реформ силой молитвы. Видео.