В четверг, 31 мая, в центре Киева упало дерево, которое повредило припаркованный под ним автомобиль.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своем канале в Telegram.

"Только что в самом центре города, на улице Рейтарской, упало огромное дерево. Хорошо примяло одну из припаркованных автомобилей. К счастью, обошлось без травмированных. На месте уже бойцы ГосЧС и полиция", - говорится в сообщении.

Фото: KyivOperativ

Напомним, что в Киеве в районе станции метро Дорогожичи на улице Елены Телиги очевидцы сфотографировали перекосившийся билборд, который в любой момент может упасть на дорогу и травмировать людей.

Как сообщала "Страна", в Николаеве на участке улицы Потемкинской между Малой Морской и Московской, рухнули сразу шесть электроопор. Они повредили припаркованные авто.