На следующей неделе Верховная Рада Украины может по инициативе премьер-министра Владимира Гройсмана уволить Александра Данилюка с должности главы Минфина. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники в правительстве и парламенте.

На данный момент представление на увольнение Данилюка не внесено в парламент. Но как стало известно, на закрытой части заседания Кабмина в среду, 30 мая, Гройсман внес на рассмотрение членов правительства проект представления об увольнении министра финансов.

Этот документ поддержало большинство министров, за исключением и. о. министра здравоохранения Уляны Супрун, вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе и министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Отметим, согласно закону о Кабинете министров, для увольнения любого министра (кроме министра иностранных дел и министра обороны) достаточно представления от премьер-министра или личной инициативы министра. По информации собеседников РБК-Украина в правительстве, Александр Данилюк не намерен самостоятельно писать заявление об отставке.

Ранее "Страна" писала о том, что неделю назад на заседании Кабмина министр финансов Данилюк вступил в жесткую перепалку с премьером Гройсманом.

Также мы сооющали, что Данилюк написал письмо к странам G7 и пожаловался на Гройсмана с Порошенко.