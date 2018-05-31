В четверг, 31 мая, на Броварском проспекте в Киеве Mercedes снес дорожный знак и врезался в стелу MсDonalds.

Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 05:30. По словам патрульных, автомобиль ехал по Броварскому проспекту в сторону центра. По неизвестным причинам, машина вылетела с проезжей части и протаранила стелу, которая указывала на заезд на MacDrive.

После удара Mercedes скользил еще около 100 метров. На место выезжали медики, но девушка-пассажир от госпитализации отказалась. Водителя Mercedes возили на медицинское освидетельствование, но результат в полиции не сообщили.

Напомним, что в ночь с 30 на 31 мая на мосту Метро в Киеве прицеп, который отцепился от Renault Symbol, врезался в Volkswagen Golf. Обошлось без пострадавших.

Как сообщала "Страна", в Киеве на улице Гарматной сегодня утром произошло ДТП, в результате которого легковушка перевернулась на крышу.