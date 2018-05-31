В ближайшие день-два полузащитник сборной Бразилии и бывший игрок Шахтера Фред официально станет игроком знаменитого Манечстер Юнайтед. Контракт с ним должен быть подписан до конца этой недели.

Как передает английская газета Manchester Evening News со ссылкой на источники в клубе, дело практически решено. Осталось утрясти только некоторые детали. Сам Фред уже находится в расположении своей новой команды и приступил к тренировкам.

По информации источников, за Фреда англичане заплатят Шахтеру 52,5 миллиона фунтов, включая и бонусы, что станет рекордной суммой для "горняков".

Фото: manchestereveningnews.co.uk

Главный тренер Манчестер Юнайтед торопит службы клуба, что бы контракт был подписан как можно скорее.

Ранее "Страна" сообщала, что полузащитник Шахтёра Фред вошел в список самых дорогих футболистов мира.