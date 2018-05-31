В опубликованном СБУ досье на журналиста Аркадия Бабченко, которое получил "киллер" от уже задержанного "организатора", указаны московские контакты и телефоны, а не нынешние киевские.

На это несоответствие обратил внимание адвокат Андрей Смирнов в Facebook.

"Читаю на сайте СБУ новости об "уникальной спецоперации" по Бабченко. Внизу новости "досье" на Бабченко, которое получил "киллер" от уже задержанного "организатора". Ну вы хоть адрес Бабченко с московского на киевский в досье поменяйте и телефоны мобильные, чтоб украинских операторов были. А в целом, дорогая редакция, все хорошо...", - написал Смирнов.

Фото: facebook.com/andriysmyrnov

Фото: ssu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что организатору "покушения" на Бабченко сообщили о подозрении в теракте - СМИ.

Также волонтер заявил, что "убийца" Бабченко сам пришел с заявлением в СБУ.