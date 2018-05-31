Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк раскритиковал реакцию ОБСЕ на инсценировку "убийства" журналиста Аркадия Бабченко. Об этом Шкиряк написал на своей странице в Facebook.

"Если бы уважаемая СММ ОБСЕ и Ко так активно реагировали и помогали нам в освещении нечеловеческих преступлений Кремля, массовых убийств тысяч невинных украинский и кровавых террористических актов осуществленных ВС и спецслужбами РФ против Украины, как на вчерашнюю молниеносную спецоперацию наших правоохранителей, думаю, что ситуация была бы совсем иной. А так, ни о чем. Кажется, что некоторые даже были расстроены тем, что жизнь Бабченко была спасен, а убийство не произошло... Вообще, никак не могу понять: а при чем тут они до того как мы осуществляем защиту своей страны от российского террора? Может СБУ, МВД и ГПУ теперь должны просить у них разрешение на контртеррористические меры, спецоперации и публичные отчеты писать перед тем как российских киллеров ловить и теракты ФСБ предупреждать?" - пишет советник министра.

Фото: facebook.com/zoryan.zoryan

Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что осуждает решение Украины распространять ложную информацию о жизни журналиста.

Также "Страна" писала, что ведущие международные журналистские организации критически отреагировали на операцию СБУ, инсценировавшую убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

"Страна" анализировала последствия для Украины фейкового убийства журналиста Бабченко.