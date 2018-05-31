Может нам у них разрешения спросить? Советника Авакова возмутила реакция ОБСЕ на инсценировку убийства Бабченко
Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк раскритиковал реакцию ОБСЕ на инсценировку "убийства" журналиста Аркадия Бабченко. Об этом Шкиряк написал на своей странице в Facebook.
"Если бы уважаемая СММ ОБСЕ и Ко так активно реагировали и помогали нам в освещении нечеловеческих преступлений Кремля, массовых убийств тысяч невинных украинский и кровавых террористических актов осуществленных ВС и спецслужбами РФ против Украины, как на вчерашнюю молниеносную спецоперацию наших правоохранителей, думаю, что ситуация была бы совсем иной. А так, ни о чем. Кажется, что некоторые даже были расстроены тем, что жизнь Бабченко была спасен, а убийство не произошло... Вообще, никак не могу понять: а при чем тут они до того как мы осуществляем защиту своей страны от российского террора? Может СБУ, МВД и ГПУ теперь должны просить у них разрешение на контртеррористические меры, спецоперации и публичные отчеты писать перед тем как российских киллеров ловить и теракты ФСБ предупреждать?" - пишет советник министра.
Фото: facebook.com/zoryan.zoryan
Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что осуждает решение Украины распространять ложную информацию о жизни журналиста.
Также "Страна" писала, что ведущие международные журналистские организации критически отреагировали на операцию СБУ, инсценировавшую убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
"Страна" анализировала последствия для Украины фейкового убийства журналиста Бабченко.