В кабинете британской монархини Елизаветы II был замечен совместный свадебный снимок принца Гарри и Меган Маркл. Журналистам удалось его сфотографировать во время визита политика Джорджа Брандиса в Букингемский дворец, который сопровождался общением с представителями прессы. Об этом пишет The Daily Mail.

По традиции, королева встречала гостя в своем кабинете. Журналисты, зайдя в него, обнаружили стоящий на столике снимок принца Гарри и его супруги. Фотография располагалась рядом с портретом королевской дочери Анны.

Фото: dailymail.co.uk

Издание отмечает, что данный снимок является первым фото Меган Маркл в Букингемском дворце.

Снимок вызвал удивление на фоне слухов, что Елизавета II испытывает неприязнь к новоиспеченной невестке. Тем не менее, его наличие в кабинете монархини говорит о том, что вражды между ними нет.

Ранее "Страна" писала о том, что принц Гарри и его жена передумали ехать в Намибию и проведут медовый месяц в Канаде.

Также мы сообщали, что молодая жена принца Гарри впервые вышла в свет, как герцогиня Сассекская.