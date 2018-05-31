Елизавета II поставила в кабинете фото принца Гарри и Меган Маркл
В кабинете британской монархини Елизаветы II был замечен совместный свадебный снимок принца Гарри и Меган Маркл. Журналистам удалось его сфотографировать во время визита политика Джорджа Брандиса в Букингемский дворец, который сопровождался общением с представителями прессы. Об этом пишет The Daily Mail.
По традиции, королева встречала гостя в своем кабинете. Журналисты, зайдя в него, обнаружили стоящий на столике снимок принца Гарри и его супруги. Фотография располагалась рядом с портретом королевской дочери Анны.
Фото: dailymail.co.uk
Издание отмечает, что данный снимок является первым фото Меган Маркл в Букингемском дворце.
Снимок вызвал удивление на фоне слухов, что Елизавета II испытывает неприязнь к новоиспеченной невестке. Тем не менее, его наличие в кабинете монархини говорит о том, что вражды между ними нет.
Ранее "Страна" писала о том, что принц Гарри и его жена передумали ехать в Намибию и проведут медовый месяц в Канаде.
Также мы сообщали, что молодая жена принца Гарри впервые вышла в свет, как герцогиня Сассекская.