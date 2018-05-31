В Кремле заявили, что украинские власти должны отвечать за слова о причастности России к покушению на журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

По его словам, иначе украинские чиновники будут похожи на своих британских коллег в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля.

Он также назвал инсценировку убийства "странной историей". "Это не меняет нашего отношения к Украине как к стране, где быть журналистом опасно... Слава богу, этот человек остался жив. А в остальном, скажем так, история по меньшей мере странная", - сказал Песков.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации по предотвращению покушения на журналиста. Он обвинил российские спецслужбы в причастности к попытке покушения.

Напомним, что сразу после заявлений о российском следе в убийстве журналиста Аркадия Бабченко со стороны некоторых украинских политиков, до того, как стало известно о спецоперации СБУ, в Кремле заявили, что подобные высказывания - это верх цинизма.

Как сообщала "Страна", после информации о том, что вечером 29 мая был застрелен журналист Аркадий Бабченко ряд украинских политиков заявили о том, что в этом преступлении явно усматривается российский след.