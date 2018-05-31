Троих бывших членов батальона "Айдар", которые подозреваются в торговле оружием и находятся в одесском следственном изоляторе, пытаются выпустить на свободу.

Об этом "Стране" стало известно от источников в одесском апелляционном суде.

Речь идет о бойцах "Айдара" Иване К. с позывным "Следопыт", Александре К. с позывным "Кулибин" и Викторе Б. с позывным "Агат". Трое айдаровцев попались с поличным в 2016 году во время попытки продажи партии оружия, переделанного из массо-габаритных макетов.

При обысках у бойцов "Айдара" был обнаружен целый арсенал оружия, в том числе гранаты, автоматы, пистолеты и даже пулеметы.

Схема нехитрого "бизнеса" айдаровцев была незатейливой – они приобретали "охолощенное" оружие и восстанавливали его. Оружие продавали партиями – установлено, что стволы покупали члены организованных преступных группировок.

Помимо этого "оружейников" подозревают в совершении других, более тяжких преступлений – от похищений до заказных убийств. "Кулибиных" пытаются освободить, взяв на поруки, двое народных депутатов Украины – "своблодовец" Юрий Левченко и бывший командир "Айдара" Игорь Лапин.

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