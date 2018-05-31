История с уходом из Динамо защитника Евгения Хачериди завершилась благополучно. Новый сезон экс-динамовец начнет за границей. Сегодня, 31 мая, он подписал контракт с серебрянным призером чемпионата Греции, клубом ПАОК из Салоник.

Об этом сообщил сын владельца ПАОКа Ивана Саввиди в своем Instagram. "Добро пожаловать и удачи", - написано в комментарии к фото.

На первом видно как Евгений Хачериди подписывает документы, а на другом изображена футболка с номером 34, под которым бывший динамовец будет играть за греков.

Фото: Instagram

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что греки предложили Евгению Хачериди годовую зарплату в 1,5 миллиона евро.

Также мы рассказывали, что главный тренер Динамо Александр Хацкевич объяснил причины расставания с защитником. По мнению коуча "бело-синих" Хачериди потерял мотивацию играть за киевский клуб.





