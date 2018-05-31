В Киеве ограничили движение на Леси Украинки и еще 11 улицах
На дорогах Киева активно выполняются работы по нанесению разметки. Об этом на своей странице в Facebook сообщает коммунальная корпорация Киевавтодор.
Фото: facebook.com
"На сегодняшний день в составе работ по капитальному и текущему (среднему) ремонту активно выполняются работы по нанесению дорожной разметки.
Сейчас такие работы проведены на участках улиц Николая Лаврухина, Генерала Жмаченко, Михаила Бойчука, Труханова, Шота Руставели, Набережно-Рыбальской, Владимирской, Эспланадной, бульваре Леси Украинский, проспектах Героев Сталинграда, Павла Тычины, Набережном шоссе и других.
Кроме того, нанесение дорожной разметки выполняется в рамках внесения изменений в организацию дорожного движения, а также претензионной работы (бесплатное гарантийное обновления за счет исполнителя работ).
Следует отметить, что после завершения повторной тендерной процедуры на закупку услуг по восстановлению дорожной разметки в столице (весной закупка услуг не состоялась по независящим от корпорации причинам), объемы выполнения работ по нанесению дорожной разметки существенно увеличатся", - говорится в сообщении.
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