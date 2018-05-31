Осужденный в России по делу "крымских террористов" украинец Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить режиссера Олега Сенцова.

Об этом пишет "Медиазона".

Адвокат международной правозащитной группы "Агора" Андрей Лепехин сообщил, что Кольченко объявил голодовку с 31 мая. Других требований, кроме освобождения Сенцова, у него нет. Сам Олег Сенцов держит голодовку 18-й день.

В 2015 году Кольченко приговорили к 10 годам колонии строгого режима за "участие в теракте и в террористическом сообществе". Он не признал вину.

Напомним, что осужденный в России Олег Сенцов объявил голодовку. Он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и Крыму.

Как сообщала "Страна", Александр Кольченко написал письмо Сенцову и не одобрил голодовку.