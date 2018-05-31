Служба безопасности Украины объявила о подозрении организатору возможного убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанному было сообщено о подозрении ночью по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса.

При этом подозреваемый еще не ознакомлен с ходатайством об избрании меры пресечения.

Защита подозреваемого пока не комментирует эту ситуацию.

Напомним, 30 мая СБУ официально рассекретила информацию о предотвращении покушения на убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Днем ранее полиция сообщила об убийстве Бабченко в подъезде своего дома в Киеве.

Работники СБУ задержали организатора "убийства" Бабченко. По информации следствия, завербованный россиянами гражданин Украины "Г" предложил бывшему участнику АТО за $30 тыс. убить Бабченко.

Ранее "Страна" сообщала, что волонтер заявил, что "убийца" Бабченко сам пришел с заявлением в СБУ.

Также в ГПУ объяснили, какая польза от инсценировки убийства Бабченко.