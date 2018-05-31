Организатору "покушения" на Бабченко сообщили о подозрении в теракте - СМИ
Служба безопасности Украины объявила о подозрении организатору возможного убийства журналиста Аркадия Бабченко.
Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Задержанному было сообщено о подозрении ночью по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса.
При этом подозреваемый еще не ознакомлен с ходатайством об избрании меры пресечения.
Защита подозреваемого пока не комментирует эту ситуацию.
Напомним, 30 мая СБУ официально рассекретила информацию о предотвращении покушения на убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Днем ранее полиция сообщила об убийстве Бабченко в подъезде своего дома в Киеве.
Работники СБУ задержали организатора "убийства" Бабченко. По информации следствия, завербованный россиянами гражданин Украины "Г" предложил бывшему участнику АТО за $30 тыс. убить Бабченко.
Ранее "Страна" сообщала, что волонтер заявил, что "убийца" Бабченко сам пришел с заявлением в СБУ.
Также в ГПУ объяснили, какая польза от инсценировки убийства Бабченко.