В Кривом Роге неизвестные на красном ВАЗе напали на депутата горсовета. Объявлен план "Перехват"
В Кривом Роге неизвестные напали на депутата горсовета от партии "Сила людей" Андрея Немченко. Об этом сам пострадавший сообщил на своей странице в Facebook.
Фото: facebook.com
"Внимание всем! На меня совершено нападение! Красная "семерка", OI - часть номера", - написал Немченко.
Как выяснилось, нападавшие нанесли депутату повреждения головы и скрылись с места происшествия на автомобиле, передает ТСН.
В свою очередь городская полиция объявила план "Перехват" для задержания злоумышленников. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нанесения легких телесных повреждений, ведется расследование.
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