В Кривом Роге неизвестные напали на депутата горсовета от партии "Сила людей" Андрея Немченко. Об этом сам пострадавший сообщил на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

"Внимание всем! На меня совершено нападение! Красная "семерка", OI - часть номера", - написал Немченко.

Как выяснилось, нападавшие нанесли депутату повреждения головы и скрылись с места происшествия на автомобиле, передает ТСН.

В свою очередь городская полиция объявила план "Перехват" для задержания злоумышленников. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нанесения легких телесных повреждений, ведется расследование.

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