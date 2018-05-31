Волонтер Родион Шовковшитный заявил, что знает человека, которого для убийства журналиста Аркадия Бабченко нанял заказчик и что тот сам пришел в СБУ для предотвращения преступления.

Об этом волонтер написал в Facebook.

"Убийца" Бабченко - мой друг. Собственно, то, что он пошел в СБУ - это и есть та великая победа, у которой сегодня было так много родителей", - написал Шовковшитный.

По его словам, правоохранители до этого не знали о подготовке покушения на журналиста.

Волонтер также сообщил, что принимал участие в согласованной с СБУ информационной кампании, целью которой было убедить организатора в выполнении "заказа". При этом он отметил, что из-за несогласованных заявлений, операция могла сорваться.

Речь идет об озвученной нардепом Антоном Геращенко информация о походе Бабченко за хлебом, которая не вязалась с версией жены и фото с трупом в центре комнаты.

Фото: facebook.com/rodion.shovkoshytnyi

Напомним, что ранее "Страна" писала, как СБУ "воскресила" Бабченко и каковы будут последствия спецоперации.

"Стране" стали известны первые подробности об "организаторе убийства" Бабченко. По версии следствия именно он, по заказу российских спецслужб, якобы нанимал киллера для убийства Аркадия Бабченко.