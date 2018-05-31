Уже в июле этого года Украинская поместная православная церковь может получить автокефалию.

По крайней мере об этом 24 Каналу заявил глава УПЦ КП Филарет.

"Есть все надежды, что в ближайшее время, я думаю, это будет в июле, мы получим Томос и автокефалию", – сказал Филарет.

31 мая вопрос о предоставлении автокефалии украинской церкви рассмотрят 12 епископов Константинопольского патриархата.

Напомним, Верховная Рада 19 апреля приняла постановление об обращении Президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Ранее "Страна" сообщала, что "Филарета убеждают уйти". Как власть собирается уговаривать Варфоломея по автокефалии.

Также Филарет обсудил с Правым сектором "переход общин в состав Киевского патриархата".