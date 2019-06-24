С 24 июня у православных начинается Петров пост. Это первый из двух летних постов (второй – Успенский). Он продлится 18 дней до 12 июля.

История поста

Петров пост также называют апостольским, потому что в него чествуют апостолов Петра и Павла, которые постились перед тем, как начать проповедовать. Однако изначально он не был связан с апостолами. Как Апостольский этот пост утвердился тогда, когда в Риме и Константинополе построили храмы в честь Петра и Павла.

Петров пост начинается через 7 дней после Троицы, которая, в свою очередь, зависит от даты Пасхи. Заканчивается он накануне Дня святых Петра и Павла 12 июля. Из-за этого в разные годы Петровка может иметь разную длительность - от 8 до 42 дней. В 2019 году Петров пост продлится всего 18 дней, в то время как в прошлом году было 38.

Что можно и чего нельзя есть в Петров пост

Петров пост не такой строгий, как Великий, перед Пасхой. Он считается самым легким в году. Церковь предписывает воздерживаться от мясной и молочной пищи.

При этом рыба разрешена (считается, что это связано с тем, что апостол Петр был рыбаком и считается покровителем рыболовов), однако стоит помнить, что среда и пятница традиционно являются постными днями, так что в эти дни морепродукты также исключены.

Кроме того, по средам и пятницам рекомендуется употреблять только сырую пищу – хлеб, овощи, фрукты, орехи, мед.

Также в пост следует отказаться от алкоголя и других вредных привычек.

Священники напоминают, что пост – это не только ограничение себя в еде, но и духовное очищение. Поэтому очень важно в эти дни молиться и причащаться.

Народные приметы и обычаи

Свадьбы в Петров пост и на сам День Петра и Павла не разрешены, как и во все посты и церковные праздники.

В дни Петрова поста в народе считали, что не стоит заниматься рукоделием, а также стричься, чтобы не лишить себя удачи.

Кроме того, в эти дни не стоит ничего брать или давать в долг.

В Петров пост нельзя заниматься гаданиями – это сулит несчастья.