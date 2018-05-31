До старта чемпионата мира по футболу в России осталось две недели, и ФИФА в срочном порядке реашает возникающие проблемы. Так, саудовский арбитр Фахад аль-Мирдаси отстранен от обслуживания матчей Мундиаля.

Об этом сообщает портал Чемпионат со ссылкой на AP.

Фахад аль-Мирдаси требовал взятку за содействие в достижении определенного результата одной из команд - финалистов Кубка короля, после чего был заменен на другого арбитра. Ранее Федерация футбола Саудовской Аравии пожизненно дисквалифицировала этого судью по причине его участия в договорных матчах.

ФИФА также отстранила двух ассистентов аль-Мирдаси. Вместо них будут назначены два ассистентаиз ОАЭ и Японии.

Фахад аль-Мирдаси судил матч за третье место на Кубке конфедераций 2017 года между командами Мексики и Португалии, а также работал на Олимпиаде-2016 в Бразилии.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине матчи ЧМ-2018 покажет канал Интер.