Национальный банк Украины представил для публичного обсуждения законопроект, которым предлагается расширить границы системы BankID, предусматривающий идентификацию граждан-клиентов банков с помощью банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Сейчас с помощью банковской карты уже можно получить ряд административных услуг, однако в НБУ хотят предоставить возможность с помощью уже существующих банковских карт открывать счета в других банках.

Кроме этого, платежные карточки можно будет использовать в качестве идентификатора для получения услуг от частных компаний.

"Учитывая то, что по состоянию на 1 апреля украинскими банками эмитировано почти 60 миллионов платежных карточек, система BankID Национального банка способна стать самым массовым средством для дистанционной идентификации в Украине при условии поддержки системы и подключения к ней банков Украины", - сообщают в Нацбанке.

Там также отмечают, что подключение к системе BankID является бесплатным для украинских банков и компаний.

Ранее "Страна" писала о том, что осенью стартует регистрация SIM-карт украинцев.

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