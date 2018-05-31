Выступая на молитвенном завтраке президент Петр Порошенко заявил, что сегодня он объявит десятилетие украинского языка.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"Сегодня во время моей поездки в Ивано-Франковск я подпишу указ о провозглашении десятилетия украинского языка с абсолютно четкими шагами, которые мы должны сделать за эти десять лет", - сказал президент, не сообщая подробностей этой программы.

Также, выступая с речью, он напомнил о положительном действии языковых квот, введенных на радио и телевидении.

Напомним, что сегодня в Киеве состоялся молитвенный завтрак, посвященный празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины. На нем выступили президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщала "Страна", также с речью выступил американский актер Ствен Болдуин.