Сегодня Порошенко провозгласит десятилетку украинского языка
Выступая на молитвенном завтраке президент Петр Порошенко заявил, что сегодня он объявит десятилетие украинского языка.
Об этом сообщают "Украинские новости".
"Сегодня во время моей поездки в Ивано-Франковск я подпишу указ о провозглашении десятилетия украинского языка с абсолютно четкими шагами, которые мы должны сделать за эти десять лет", - сказал президент, не сообщая подробностей этой программы.
Также, выступая с речью, он напомнил о положительном действии языковых квот, введенных на радио и телевидении.
Напомним, что сегодня в Киеве состоялся молитвенный завтрак, посвященный празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины. На нем выступили президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.
Как сообщала "Страна", также с речью выступил американский актер Ствен Болдуин.