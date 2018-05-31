В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 30 мая на 1,92 коп. до 26,1394 UAH/USD, курс покупки стал ниже на 1,21 коп. Он опустился до 25,8311 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 17,59 коп. до 30,0229 UAH/EUR, курс продажи повысился на 17,3 коп. до 30,6534 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты

Фото: bin.ua

Ранее "Страна" писала о том, что слабый доллар вернул цены на нефть к росту на мировых рынках.

Также мы сообщали, что Укртелеком поднимает тарифы на связь с 1 июня.