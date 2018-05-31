Пассажирский самолет Boeing российской авиакомпании "Трансаэро", который находится в аэропорту Киева, выставили на аукцион за долги.

Объявление обнародовано на сайте торговой площадки Openmarket.

Воздушное судно Boing D737/524/, серийный номер 28922, регистрационный номер VP-BYO последний раз эксплуатировалось в октябре 2015 года. Его техническое состояние неизвестно.

Регистрация участников для проведения аукциона проходит до 4 июня. Самолет находится в аэропорту "Жуляны".

Стартовая цена самолета составляет 35 млн 993 тыс грн. Гарантийный взнос для участия в аукционе - 1 млн 799 тыс 66 грн.

Фото: setam.net.ua

13 сентября 2017 года арбитражный суд Санкт-Петербурга признал авиакомпанию "Трансаэро" банкротом.

Напомним, что суд арестовал здание Одесского аэропорта и передал его Нацагентству по возврату активов.

Как сообщала "Страна", "Приватбанк" хочет взыскать с авиакомпании Коломойского более 2 млрд гривен.