Инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко помогла украинским правоохранителям собрать данные о других запланированных терактах.

Об этом "Украинской правде" сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

Там рассказали, что во время разговоров организатор преступления Г. упоминал о списке из 30 человек, которых планируют устранить помимо Бабченко. Поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.

"Чтобы довести до финальной точки факт заказа и выполнения заказа, а затем получить от заказчика тот же список из 30 человек, должны были инсценировать", - пояснила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, этот список в конце концов получили.

Председатель ГПУ Юрий Луценко уточнил, что инсценированное убийство преследовало цель "получить больше информации об этом списке во время второго транша оплаты за выполненное убийство".

Также, по словам генпрокурора, фейк должен был помочь "отследить связи организатора с заказчиком после убийства".

Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве якобы убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Позже, 30 мая, в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ.

По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.

Ранее "Страна" сообщала, что Климкин заявил, что не знал об инсценировке убийства Бабченко.

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