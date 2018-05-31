В Киеве на улице Гарматной сегодня утром произошло ДТП, в результате которого легковушка перевернулась на крышу. Об этом на своей странице в Facebook сообщает ресурс "Киев оперативный" и публикует фото с места проишествия.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

"На улице Гарматной вверх-ногами лежит #Renault. Судя по всему, без пострадавших. Детали устанавливаются", - говорится в сообщении в соцсети.

Напомним, что поздно вечером 30 мая на мосту метро в Киеве прицеп, который отцепился от Renault Symbol, врезался в Volkswagen Golf.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве за рулем умер водитель автобуса.

Также мы сообщали, что в Беларусь за пострадавшими в ДТП детьми вылетел украинский самолет.