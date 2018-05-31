Глава МИД Украины Павел Климкин утверждает, что не знал об инсценировке СБУ убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Меня спрашивают, знал ли я о спецоперации с Бабченко, выступая позавчера в СБ ООН. Не знал, говорил искренне. И я очень рад, что Аркадий жив", – сообщил Климкин.

"Как видите, мой тезис, что Россия будет дестабилизировать ситуацию у нас, в том числе таким образом, более чем оправдан", - добавил он.

Фото: twitter.com/pavloklimkin

29 мая 2018 года на специальном заседании Совета безопасности ООН Павел Климкин заявил, что еще рано делать выводы о том, кто стоит за убийством журналиста Аркадия Бабченко, однако подчеркнул, что Кремль и ранее прибегал к разным видам дестабилизации Украины, включая политические убийства.

"Слишком рано говорить кто за этим (убийством А.Бабченко - Прим. Ред.) стоит, однако понимание аналогичных случаев заставляет нас думать о том, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации Украины, в частности, проводит теракты, подрывную деятельность и политические убийства", - сказал П.Климкин на заседании Совета безопасности ООН.

Ранее "Страна" сообщала, что в Бельгии осудили спецоперацию СБУ по инсценировке убийства Бабченко.

Также "Ему предложили участвовать в операции украинских спецслужб". "Стране" стали известны первые подробности об "организаторе убийства" Бабченко.