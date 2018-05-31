В четверг, 31 мая, сборная Украины проведет свой первый товарищеский матч против сборной Марокко. Игра пройдет в Женеве, на стадионе "Стад де Женев". Начало матча в 20.55. В Украине, в прямом эфире игру покажет канал Футбол 1.

А вчера вечером наша команда провела легкую тренировку перед встречей с марокканцами. Тренировка длилась 75 минут и в ней приняли участие 22 игрока, передает ФФУ.

Из звезд на поле были Андрей Пятов, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Тарас Степаненко, Марлос и Евгений Селезнев.

Фото: Павел Кубанов, ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от спарринга с арабской командой.

"У нас с Марокко разные цели. Они готовятся к чемпионату мира, и я не знаю, какую задачу поставит перед своими подопечными в матче главный тренер марокканцев. Мы же готовимся на сентябрь. У нас есть две товарищеские встречи, которые, прежде всего, помогут вспомнить принципы игры, которые мы исповедуем, восстановить структуру, снова сыграть вместе, ведь в этом году команда провела немного матчей.

Поэтому на протяжении последней недели мы очень плодотворно поработали над всеми моментами командной игры, которые хотим увидеть. Хотелось бы, чтобы в четверг эти наработки уже были видны в игре.

Что касается Марокко, то это хорошая команда: агрессивная, колючая, по-спортивному злая. Марокканцы действуют в большей степени вертикально, не акцентируя внимание на держании мяча", - рассказал Андрей Шевченко.

Ранее "Страна" сообщала, что ФИФА разрешила провести матч Албания - Украина на плохом стадионе.