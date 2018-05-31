В четверг, 31 мая, в Киеве состоялся молитвенный завтрак, посвященный празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.

На нем выступили президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

В своем выступлении президент отметил, что ключевые изменения в Украине за последние 5 лет произошли с Божьей помощью.

"Сила молитвы была тогда, когда мы молились о победе Революции Достоинства – тогда тоже говорили, что это невозможно, что власть сильна как никогда, народ никогда не победит. Господь услышал нашу молитву.

Сила молитвы была тогда, когда 15 февраля 2015 года, несмотря на то, что были обнародованы маршруты выхода наших войск из-под Дебальцево – вы представить не можете, как всю ночь я не мог уснуть и молился о том, чтобы Господь дал нам спасение. И, несмотря на то, что враг думал, что мы в окружении, мы вышли и сохранили наши силы.

Сила молитвы была тогда, когда мы проводили реформы, которые решительно меняли нашу страну, и тоже говорили, что это невозможно, потому что за 26 лет до того никто этого не мог проводить. И мы добились этого", – подчеркнул Порошенко.

По его словам, в украинской армии появились капелланы и теперь сила молитвы будет помогать побеждать.

"Ключевая позиция всего украинского народа - сказать окончательное прощай Советскому Союзу и никогда туда не возвращаться. Сказать окончательное прощай Российской империи и никогда туда не возвращаться. Объединиться всем и привести Украину назад к европейской семье", - сказал президент.

В мероприятии также принимали участие секретарь СНБО Александр Турчинов, руководители украинских церквей и религиозных организаций, депутаты, дипломаты, руководители зарубежных дипломатических миссий.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, который находится с официальным визитом в Израиле, записал видеообращение.

Также с речью выступил американский актер Стивен Болдуин.

Мероприятие, которое организовал нардеп от "Народного фронта" Павел Унгурян, прошло в Национальном центре "Украинский дом".

На завтраке присутствуют более 700 гостей. В том числе, большой международной делегации из 15 стран мира, в частности, депутаты из Канады, ЕС, делегаты ПАСЕ, конгрессмены.

Как сообщала "Страна", Ксения Собчак назвала молитвенный завтрак с Трампом бессмысленным мероприятием.