Экс-супруга Сильвестра Сталлоне, датская актриса Бригитта Нильсен, известная также по фильму "Рыжая Соня", объявила о своей беременности. Будущей мамочке 54 года.

Фото себя с уже приличным животиком Бригитта запостила в Instagram.

"Семья увеличивается", - лаконично подписала актриса.

"Счастливое время. Положительные флюиды", - добавила она под следующим фото.

Фото: instagram.com

Как отмечает The Daily Mail, Нильсен с 2006-го года замужем за итальянским телепродюсером Маттиа Десси. Ему 39. Для Бригитты это пятый брак (Сталлоне был ее вторым мужем). У актрисы уже есть четверо сыновей: 34-летний Джулиан, 28-летний Киллиан, 25-летний Дуглас и 23-летний Рауль.

Напомним, Нильсен также снялась в таких картинах, как "Рокки 4", "Полицейский из Беверли-Хиллз 2", "Кобра".

Ранее "Страна" сообщала, что в Чехии несколько тысяч человек купили билеты на фейковую встречу со Сталлоне.

Также Сталлоне анонсировал выход пятой части "Рэмбо".