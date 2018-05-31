"Группы смерти" в соцсетях, похоже, снова активизировались в Украине. В Киеве поздно вечером 30 мая пыталась свести счеты с жизнью 16-летняя девушка, которая, как выяснилось, является участницей группы "Синий кит". Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел на Крещатике около 23:20.

Сообщается, что компания молодых людей гуляла и распивала спиртные напитки в центре города. Одна из девушек внезапно из-за неразделенной любви к парню решила покончить с собой. Она разбила стеклянную бутылку и осколками битого стекла начала резать себе руку в районе предплечья.

Друзья девушки срочно вызвали скорую, потерпевшую госпитализировали.

Как рассказали друзья, их подруга в социальной сети состоит в группе для подростков "Синий Кит". Задача такой группы демотивировать подростков и подталкивать их на самоубийство.

Как сообщала "Страна", в Украине набирает обороты новая суицидальная онлайн-игра для детей - "Красная сова". Сначала детей завлекают в игру, присылая им ссылку, по которой нужно перейти. Ссылка будто бы выдает ошибку, но благодаря ней "кураторы" игры узнают ориентировочный адрес, где проживает ребенок. Далее, если ребенок отказывается выполнять какое-то задание, его шантажируют, что знают адрес и приедут к нему на "разборки".

Также мы писали, что в Украине будут наказывать лишением свободы до 3 лет за доведение до самоубийства.