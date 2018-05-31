Лидер КНДР Ким Чен Ын в Пхеньяне провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник в российской делегации.

"Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын принял находящегося с официальным визитом в Пхеньяне главу МИД РФ Сергея Лаврова", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что глава российского дипведомства Лавров прибыл в Пхеньян рано утром в четверг по местному времени. Он провел в северокорейской столице переговоры с главой МИД КНДР Ли Ён Хо, а также возложил цветы к мемориальной доске на фасаде здания российского посольства в Пхеньяне с барельефом российского дипломата Андрея Карлова, застреленного в Турции в 2016 году.

Представитель российской делегации подчеркнул, что Лавров стал первым официальным лицом России, которое принял лидер КНДР.

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