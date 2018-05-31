Компания Укртелеком с 1 сентября не будет предоставлять услугу "Прямой телефон".

Об этом говорится в объявлении компании в издании Урядовий кур'єр.

"С 1 сентября 2018 года Укртелеком прекращает предоставление устаревшей услуги связи по фиксированному телефону с помощью ручной коммутации - Прямой телефон", - говорится в сообщении.

В объявлении отмечается, что услуга потеряла актуальность и не пользуется спросом среди потребителей. Ранее ей пользовались юридические лица.

Укртелеком - монополист на украинском рынке фиксированной связи. Также компания является крупнейшим в стране интернет-провайдером. В 2017 году Укртелеком, согласно неаудированным данным, в сравнении с 2016 годом увеличил прибыль на 44,3%, или на 266 млн грн – до 867 млн грн.

Ранее "Страна" сообщала, что Укртелеком поднимает тарифы на связь с 1 июня.

Также "Укртелеком" повышает плату за "брехунець".