В Беларусь за пострадавшими в ДТП детьми вылетел украинский самолет
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что за пострадавшими в ДТП детьми в Беларусь вылетел самолет.
Об этом он написал в Twitter.
"Наш самолет вылетел в Беларусь за юными украинскими футболистами, которые попали в ДТП более двух недель назад. Через час трех детей заберут домой", - говорится в сообщении.
Фото: twitter.com/VGroysman
Напомним, что 13 мая в Беларуси на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь в Каменецком районе Брестской области попал в аварию микроавтобус с детьми из украинской команды по футболу. В результате ДТП один ребенок погиб, шестеро пострадали.
Напомним, что Сумской горсовет выделил 1 млн гривен семьям детей, которые пострадали в ДТП в Беларуси.
Как сообщала "Страна", в Беларуси открыли дело на водителя, который попал в ДТП с украинскими детьми.