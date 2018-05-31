Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что за пострадавшими в ДТП детьми в Беларусь вылетел самолет.

Об этом он написал в Twitter.

"Наш самолет вылетел в Беларусь за юными украинскими футболистами, которые попали в ДТП более двух недель назад. Через час трех детей заберут домой", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/VGroysman

Напомним, что 13 мая в Беларуси на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь в Каменецком районе Брестской области попал в аварию микроавтобус с детьми из украинской команды по футболу. В результате ДТП один ребенок погиб, шестеро пострадали.

Напомним, что Сумской горсовет выделил 1 млн гривен семьям детей, которые пострадали в ДТП в Беларуси.

Как сообщала "Страна", в Беларуси открыли дело на водителя, который попал в ДТП с украинскими детьми.