Президент США Дональд Трамп встретился с популярной телезвездой Ким Кардашян-Вест. Об этом он написал в своем микроблоге в соцсети.

Фото: twitter.com

"Имел сегодня замечательную встречу с Ким Кардашян, говорили о реформе тюремной системы и вынесении наказания", - написал Трамп в Тwitter и добавил к сообщению совместное фото со звездой.

Ким Кардашьян посетила Белый дом, чтобы отстоять интересы женщины, отбывающей пожизненный срок за преступление, связанное с наркотиками. Телезвезда преследует цель убедить Трампа помиловать 63-летнюю Элис Мари Джонсон, которая провела более двух десятилетий за решеткой и не имеет права на условно-досрочное освобождение.

Позже Кардашьян в Twitter также поблагодарила американского президента за встречу.

Фото: twitter.com

"Я хотела бы поблагодарить президента Трампа за его время сегодня. Мы надеемся, что президент помилует госпожу Элис Мари Джонсон, которая отбывает пожизненное заключение по первому в жизни обвинению, за ненасильственное преступление, связанное с наркотиками. Мы оптимистично настроены на будущее госпожи Джонсон и надеемся, что она и еще много таких, как она, получат второй шанс на жизнь", - написала Кардашян.

Ранее "Страна" писала о том, что в Белом доме заявили, что встреча Трампа и Ким Чен Ына все-таки состоится.

Также мы сообщали, что Мишель Обама показала фото, как муж, стоя на коленях, надевает ей туфли.