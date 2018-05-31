Во Львове сегодня, 31 мая третий день подряд неизвестный сообщил о минировании бизнес-центров. На этот раз "заминировано" пять ТЦ.

Об этом сообщили на "Горячей линии города Львов".

"Сообщение о минировании бизнес-центров по следующим адресам: ул. Шевченко 111, ул. Промышленная 50-52, ул. Б. Хмельницкого 176, ул. Научная 7а-7б, ул. Героев УПА, 73", - говорится в сообщении.

На месте работают взрывотехники. Из бизнес-центров эвакуировали людей.

Фото: facebook.com

Напомним, что 29 мая во Львове неизвестный "заминировал" пять бизнес-центров. Тогда в полицию поступила информация о минировании пяти бизнес-центров во Львове. В ходе проверки сообщение оказалось ложным.

А на следующий день, 30 мая, как сообщала "Страна", во Львове второй день подряд "минируют" бизнес-центры. Аноним сообщил о заминировании уже девяти львовских бизнес-центров. Однако во время проверки правоохранители тоже не нашли взрывоопасных предметов.