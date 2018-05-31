Министр финансов Александр Данилюк написал письмо странам G7 о его конфликте с премьер-министром Владимиром Гройсманом с целью "избежать двусмысленности и манипуляций".

Об этом сообщает "Экономическая правда".

Данилюк описывает конфликт с премьером и нежелание последнего назначить его заместителем Яну Бугримову.

По его словам, президент пытался назначить человека, которого лоббировали Кононенко/Южанина, - сначала это был Уманский, позже Воробей. Из-за того, что Данилюк не согласовывал эти кандидатуры, он два года работает без заместителя.

"Для меня неприемлемо, когда назначение на должность моих заместителей должно согласовываться с президентом или премьер-министром", - отметил Данилюк.

Данилюк также указал, что действующая власть мешала реформированию ГФС. По его словам, Гройсман заблокировал назначение постоянного главы ГФС и его заместителей.

Министр добавил, что предложил Гройсману подать в парламент просьбу о его отставке.

Фото: epravda.com.ua

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, почему поссорились Гройсман с министром финансов и отправят ли его в отставку.

Как сообщала "Страна", сам Данилюк также рассказал подробности ссоры с Гройсманом.