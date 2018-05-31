В Бельгии осудили спецоперацию СБУ по инсценировке убийства Бабченко
Инсценировка смерти журналиста Аркадия Бабченко, предпринятая Украиной, противоречит принятым в Европе принципам распространения достоверной информации в СМИ.
Об этом заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс в интервью каналу France 24.
Министр, комментируя сообщения об инсценировке убийства журналиста, также обратил внимание на то, что Украине следует "избегать того, в чем упрекаешь других - фейковых новостей, подобного рода инсценированных операций".
Министр намерен запросить у Киева объяснения относительно инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко.
Он также подчеркнул, что инцидент не облегчит "возобновление дискуссий в рамках "нормандского формата", чтобы найти спокойствие и решения для Украины".
.@dreynders Mise en scène de la mort du journaliste russe Arkadi #Babtchenko :"On ne lutte pas contre les fausses nouvelles par d'autres fausses nouvelles" #Ukraine #Russie pic.twitter.com/K9TlY0m8kv— TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) 30 мая 2018 г.
Видео: twitter.com
Ранее "Страна" сообщала о спецоперации по Бабченко. МИД Литвы назвал непостижимыми действия СБУ.
Также бывший помощник замглавы Пентагона заявил о последствиях спецоперации с Бабченко для украинской власти.