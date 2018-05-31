Инсценировка смерти журналиста Аркадия Бабченко, предпринятая Украиной, противоречит принятым в Европе принципам распространения достоверной информации в СМИ.

Об этом заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс в интервью каналу France 24.

Министр, комментируя сообщения об инсценировке убийства журналиста, также обратил внимание на то, что Украине следует "избегать того, в чем упрекаешь других - фейковых новостей, подобного рода инсценированных операций".

Министр намерен запросить у Киева объяснения относительно инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Он также подчеркнул, что инцидент не облегчит "возобновление дискуссий в рамках "нормандского формата", чтобы найти спокойствие и решения для Украины".

Видео: twitter.com

Ранее "Страна" сообщала о спецоперации по Бабченко. МИД Литвы назвал непостижимыми действия СБУ.

Также бывший помощник замглавы Пентагона заявил о последствиях спецоперации с Бабченко для украинской власти.