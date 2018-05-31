31 мая сенат, верхняя палата парламента Казахстана, одобрил законопроект о Совете безопасности, согласно которому действующий президент страны Нурсултан Назарбаев будет пожизненно возглавлять Совбез страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Устанавливается, что первому президенту Республики Казахстан - Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя", - говорится в заключении сената.

Кроме того, законопроект наделяет Совбез статусом конституционного органа, который координирует проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности для сохранения внутриполитической стабильности и защиты конституционного строя.

Также отмечается, что новые полномочия Совбезу потребовались для сохранения государственной независимости, территориальной целостности и соблюдения национальных интересов страны на международной арене.

Ранее "Страна" писала о том, что в соцсетях сравнили, как Трамп принимал Порошенко и Назарбаева.

Также мы сообщали, что аэропорт Казахстана переименовали в честь Назарбаева.