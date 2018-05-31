Участник музыкального конкурса Евровидение-2018 от Украины Melovin похвастался фото своего нового домашнего любимца.

Снимок певец обнародовал в Instagram.

"Знакомьтесь, это моя собака по кличке Плутон! И я жду его знакомства с моим котом ", - подписал музыкант фото черного щенка.

Фото: instagram.com

Он завел отдельный аккаунт для маленького Плутона, где можно увидеть и другие фото щенка. На него подписались уже более 7 500 человек. Собственный аккаунт в Instagram есть и у кота Melovinа - Цитруса. За жизнью этого домашнего любимца следят более 8 800 подписчиков.

Фото: instagram.com

Напомним, что выступление Melovin'a на Евровидении - 2018 обошлось в 2,3 млн гривен.

Ранее было опубликовано видео выступления украинского певца Melovin на Евровидении в Португалии.