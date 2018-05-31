На полигоне в пустыне Мохаве (Калифорния) 29 мая прошли испытания космоплана VSS Unity, который совершил второй полет на сверхзвуковой скорости.

Об этом сообщила американская компания Virgin Galactic.

В ходе испытаний корабль отделился от самолета-носителя WhiteKnightTwo, после чего на 31-й секунде включил ракетный двигатель, развив скорость в 1,9 числа Маха и набрав высоту около 35 км.

Целью испытаний VSS Unity названа отработка систем управления полетом корабля в сверхзвуковом режиме. В ходе последних тестов в космоплан интегрированы пассажирские кресла и соответствующее оборудование.

Первые испытания VSS Unity в сверхзвуковом режиме состоялись 5 апреля 2018 года. Тогда кораблю удалось развить скорость в 1,87 числа Маха. Предыдущие 11 полетов космоплана, проводившихся с февраля 2016 года, проходили без включения ракетного двигателя.

Суборбитальный ракетный пилотируемый космоплан VSS Unity был представлен в феврале 2016 года как усовершенствованная модель VSS Enterprise, разбившегося в октябре 2014 года из-за ошибки пилота. VSS Unity и VSS Enterprise являются моделями второго и первого поколений соответственно корабля SpaceShipTwo.

Разработанный Scaled Composites и построенный The Spaceship Company космоплан Virgin Galactic предназначен для проведения суборбитальных туристических полетов. Стоимость такого путешествия для каждого из шести пассажиров оценивается в 200 тысяч долларов.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что компания Virgin Galactic успешно испытала космолет для туристов.

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