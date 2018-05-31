Глава Госдепартамента США Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вопросы, связанные с Украиной и Сирией.

Об этом говорится в официальном сообщении офиса пресс-секретаря Госдепартамента США.

"Они обсудили вопросы и проблемы, связанные с двусторонними отношениями, Украиной и Сирией", - говорится в сообщении.

Помпео повторил, что, хотя США стремятся улучшить отношения с Россией, но достижение этого потребует от России продемонстрировать, что она готова принимать конкретные меры для решения общих проблем, включая вмешательство во внутренние дела США.

В США отметили, что это первый разговор чиновников после назначения на должность. Так, Помпео принес присягу, а глава МИД России был снова назначен на должность в новом правительстве.

В российском МИДе сообщили, что был проведен обмен мнениями в вопросе двусторонних отношений США и России.

Также там заявили, что Лавров и Помпео обсудили усилия "по преодолению конфликта в Украине на основе Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года".

Ранее "Страна" сообщала, что Помпео лично попросил Венгрию поддержать Украину в НАТО.

Также Помпео собирается отвязать Европу от России, свернув "Северный поток-2".