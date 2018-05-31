Вчера, 30 мая, в Швейцарии судебные приставы провели опись имущества в офисе компании Nord Stream AG - операторе газопровода "Северный поток". Это делается в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд.

Об этом сообщает РБК.

Визит приставов в швейцарском Цуге подтвердили представители "Газпрома" и Nord Stream AG.

Nord Stream AG получила приказ о наложении обеспечительных мер 29 мая, он выдан в рамках решения Стокгольмского арбитража, сообщил представитель компании.

Доля "Газпрома" в Nord Stream AGоценивается в 6 млрд евро.

Напомним, что в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах началось принудительное взыскание 2,6 млрд долларов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом".

Как сообщала "Страна", 28 мая "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по транзитному контракту.